學界籃球精英賽啟德上演 4強激戰周六爆發

學界籃球精英賽於明日（15日）展開4強競逐，男、女子組各4支脫穎而出的中學勁旅，將首度於啟德體藝館爭逐精英賽錦標，女子組衞冕之師協恩中學將對拔萃女書院成焦點。而上屆冠軍英華書院將與張振興伉儷書院爭入男子組決賽，英華教頭朱耀明誓言：「有信心衞冕！」

英華爭衞冕先過張振興 英華書院在上屆決賽勇挫拔萃男書院封王，蔡浩東獨攬MVP等4大個人獎項，今季他成為新任隊長，領軍再度擊敗「老對手」男拔，贏下學界港九區D1冠軍。至於今屆精英賽，英華男籃可謂勢不可當，小組賽全勝晉級，8強淘汰北角協同殺入準決賽。除蔡浩東、龍鑫和靳弘毅等主將發揮穩定，以13歲之齡踏上精英賽舞台的何樂天亦打出驚喜。

獲英華眾將譽稱「智多星」的主教練朱耀明表示：「球隊以防守為先，亦注重快速攻守轉換。我們一直以來保持努力訓練，當然會對衞冕有信心！」對於今年輪到蔡浩東「孭飛」，朱Sir續道：「蔡浩東今年責任重大許多，不過他在控制比賽及得分方面有不少進步。」

張振興伉儷書院8強憑薛展文和林曉楓爆發，分別貢獻17分及13分加上4次偷波，以48比26擊敗上屆殿軍漢華中學，時隔6年再闖精英賽4強，將硬撼英華書院爭入決賽。

男拔寶覺有惡鬥 至於立志重登冠軍寶座的拔萃男書院，今屆陣容大致不變，隊長兼甲一球員陳偉邦，8強獨轟16分率隊以60比25輕取滙基書院（大坑東），而上屆獲得「最佳新人獎」的梁浚朗去年以青年軍身份首披香港東方球衣出戰銀牌賽，加上入選上屆全明星隊的鄭祉活，以及港青成員陳文滔，實力不容小覷。

拔萃男書院將與寳覺中學合演精英賽4強大戰，後者續有上屆「三分王」許瑋熙帶隊，加上隊長蘇運澤、以及吳嘉樂和秦心明等主將，期望以最強武器「團結及防守」，與男拔較量一番。文：李章杰

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