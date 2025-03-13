大破南華晉峰7連勝

「粉紅兵團」晉峰周日假蒲崗村道公園上演的甲組聯賽第19周賽事，憑宋志盌連中三元，以及「口靚仔」談樂軒妙射罰球建功，得以4比1擊敗南華，除將各項賽事連勝紀錄增至7場外，亦成功報卻首循環一敗之仉。

一向崇尚地面組織的晉峰，是役甫開賽即受制於南華的逼搶，及後改變進攻模式，改以長傳急攻應戰，隨即收到顯著效果，在9分鐘由宋志盌先開紀錄。落後的南華試圖反撲，頻頻由廖億誠及日援黑田陸斗策動攻勢，一度為晉峰後場增添不少壓力。上半場補時階段，宋志盌把握機會再入一球，協助晉峰以2比0領先完上半場。

宋志盌演帽子戲法 換邊續戰，南華在61分鐘由廖億誠回敬一球追成1比2。期後兩隊互有攻守，但一直都未再有入球出現，直至補時階段比分再告改寫。補時4分鐘，晉峰博得一記罰球，談樂軒施長程炮笠入南華蔡子濤；兩分鐘後，宋志盌個人大演帽子戲法，替晉峰「埋齋」成4比1完場。

全取3分後的晉峰，以18戰9勝2和7負得29分穩守積分榜第7位，而落敗的南華則以18戰10勝2和6負得32分排第4，落後榜首的中西區10分，但少踢1場。