精英賽冧莊男拔揚威啟德

全港學界精英田徑（團體）比賽昨日煞科，今屆賽事首次於新場地啟德青年運動場舉行，最終拔萃男書院以134.5分奪得總冠軍，89分的余振強紀念中學得亞軍，72分的喇沙書院和旅港開平商會中學則並列季軍。女子組方面，拔萃女書院以135.5分、2.5分之微險勝德望學校蟬聯總冠軍，至於協恩中學以116分得季軍。

梁靖恆200米破紀錄奪金 是日男子200米鬥得相當激烈，最終前3名選手均打破大會紀錄，由男拔港青代表梁靖恆以21秒22力壓隊友古綽峰（21秒43）奪金，連同4x400米的金牌，個人收穫2金。18歲的梁靖恆去年於中亞少年U18田徑錦標賽以21秒37摘下男子200米金牌，並刷新香港U18紀錄，今次他在精英賽亦打破大會紀錄兼個人最佳時間（PB）。

這位中六生賽後表示，在新場地奪金牌為學界生涯畫上圓滿句號：「好開心可以刷新紀錄，之前每次都是大順風PB，但今次是逆風（-0.6）造出PB，證明自己努力沒有白費。雖然我因為準備DSE而減少訓練，但每次訓練我都抱着要比上一次做更好的心態，所以很值得開心。」男拔蟬聯總冠軍，賽後一眾隊員持旗繞場一周，在啟德留下美好回憶。圖、文：余樂詩