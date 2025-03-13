大港腳召9外流兵友賽澳門
港隊3月19日將坐鎮旺角大球場，與澳門進行一場國際友誼賽，足總昨日公布最終23人名單。其中9名外流港將獲召，包括早前未有入圍港隊U22友賽緬甸決選的中甲兵吳宇㬢，大軍下周一（17日）下午會在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操。
對比40人初選，今次決選除了雲南玉崑後衞徐宏傑外，其餘9位在內地發展的港將，包括陳晉一、吳宇㬢、 安永佳、茹子楠、周緣德皆榜上有名，而其餘遭剔除的球員還有伍瑋謙、陳嘉豪、龐焯熙、艾里奧、林樂勤、杜度、余煒廉、胡晉銘、何瀧浩、劉智樂、潘沛軒、馬斐、米高、劉家喬；至於林衍廷和陳俊樂則預料因傷而未入選。
港隊23人決選名單
門將：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）
後衞：亞歷斯祖、賓紀文（東方）、費蘭度、 鐘樂安（傑志）、尼高拉斯（大埔）、 周緣德（河南酒祖杜康）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、孫銘謙（天津津門虎）
中場：顏卓彬（傑志）、黃威（理文）、陳肇鈞（大埔）、余在言（石家莊功夫）
前鋒：艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、黃皓雋（青島海牛）、李小恆（山東泰山）、 安永佳（深圳新鵬城）
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