大港腳召9外流兵友賽澳門

港隊3月19日將坐鎮旺角大球場，與澳門進行一場國際友誼賽，足總昨日公布最終23人名單。其中9名外流港將獲召，包括早前未有入圍港隊U22友賽緬甸決選的中甲兵吳宇㬢，大軍下周一（17日）下午會在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操。

對比40人初選，今次決選除了雲南玉崑後衞徐宏傑外，其餘9位在內地發展的港將，包括陳晉一、吳宇㬢、 安永佳、茹子楠、周緣德皆榜上有名，而其餘遭剔除的球員還有伍瑋謙、陳嘉豪、龐焯熙、艾里奧、林樂勤、杜度、余煒廉、胡晉銘、何瀧浩、劉智樂、潘沛軒、馬斐、米高、劉家喬；至於林衍廷和陳俊樂則預料因傷而未入選。