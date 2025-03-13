港隊U22周子謙退隊曾俊軒補上

香港22歲以下男子足球代表隊，本月底會作客仰光出戰兩場國際友誼賽，備戰9月舉行的2026亞洲足協U23亞洲盃外圍賽。足總早前已公布21人初選名單，惟昨日確認理文後衞周子謙（Tim）因傷退隊，將補選港會小將曾俊軒。

港隊U22會在3月19日和22日兩度與緬甸交手，大軍將於3月17日出發前往仰光，而在較早前公布的21人決選名單中，對比初選共剔除了15人，包括效力中甲球隊重慶銅梁龍的吳宇曦、李呈、龍梓軒、楊焯鈞，惟馬希偉、趙聡悟、米高、曾以行、曾樂圖及杜俊暉等主力，則榜上有名。

足總昨日再證實理文後衞周子謙已因傷退隊，並由港會小將曾俊軒頂替其位置。翻查資料，Tim受傷患困擾下，對上8場本地賽事全部未有上陣，包括「高級組銀牌」決賽對東方和「冠忠巴士六十周年足總盃」8強對標準流浪，而他對上一次披甲已經是1月11日作客大埔的聯賽，即兩個月未有於正式比賽亮相。

同菁英盃2場分組賽撞期 值得一提，3月22日將會在小西灣運動場舉行兩場「賽馬會菁英盃」A組分組賽，分別為港會對大埔，以及東方對傑志，在賽事與今次友賽撞期下，意味着一班入選港隊的U22球員將會缺陣。

港隊U22決選名單 門將：

陳冠燊（標準流浪）

鍾凱文（東方）

龐焯熙（北區）

後衞：

林澔希（港會）

甘智健（傑志）

曾俊軒（港會）

黃靖然（北區）

宋紘毅（大埔）

曾樂圖、曾以行

中場：

馬希偉（東方）

趙聡悟（冠忠南區）

何瀧浩（九龍城）

鄧筵霑（理文）

李樂謙（大埔）

前鋒：

李俊霆（東方）

陳傲軒（傑志）

馬斐（傑志）

羅焯熙(理文）

米高（VFR曼海姆）

杜俊暉