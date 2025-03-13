港隊U22周子謙退隊曾俊軒補上
香港22歲以下男子足球代表隊，本月底會作客仰光出戰兩場國際友誼賽，備戰9月舉行的2026亞洲足協U23亞洲盃外圍賽。足總早前已公布21人初選名單，惟昨日確認理文後衞周子謙（Tim）因傷退隊，將補選港會小將曾俊軒。
港隊U22會在3月19日和22日兩度與緬甸交手，大軍將於3月17日出發前往仰光，而在較早前公布的21人決選名單中，對比初選共剔除了15人，包括效力中甲球隊重慶銅梁龍的吳宇曦、李呈、龍梓軒、楊焯鈞，惟馬希偉、趙聡悟、米高、曾以行、曾樂圖及杜俊暉等主力，則榜上有名。
足總昨日再證實理文後衞周子謙已因傷退隊，並由港會小將曾俊軒頂替其位置。翻查資料，Tim受傷患困擾下，對上8場本地賽事全部未有上陣，包括「高級組銀牌」決賽對東方和「冠忠巴士六十周年足總盃」8強對標準流浪，而他對上一次披甲已經是1月11日作客大埔的聯賽，即兩個月未有於正式比賽亮相。
同菁英盃2場分組賽撞期
值得一提，3月22日將會在小西灣運動場舉行兩場「賽馬會菁英盃」A組分組賽，分別為港會對大埔，以及東方對傑志，在賽事與今次友賽撞期下，意味着一班入選港隊的U22球員將會缺陣。
港隊U22決選名單
門將：
陳冠燊（標準流浪）
鍾凱文（東方）
龐焯熙（北區）
後衞：
林澔希（港會）
甘智健（傑志）
曾俊軒（港會）
黃靖然（北區）
宋紘毅（大埔）
曾樂圖、曾以行
中場：
馬希偉（東方）
趙聡悟（冠忠南區）
何瀧浩（九龍城）
鄧筵霑（理文）
李樂謙（大埔）
前鋒：
李俊霆（東方）
陳傲軒（傑志）
馬斐（傑志）
羅焯熙(理文）
米高（VFR曼海姆）
杜俊暉
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