Panasonic學界籃球邀請賽 5月開戰抽籤揭盅

「Panasonic學界籃球邀請賽2025」將於5月15至18日於「香港籃球聖地」修頓場館舉行，主辦單位中國香港籃球總會周二假奧運大樓舉行抽籤儀式，由中國香港籃球總會常務副會長兼永遠名譽會長陳少煌及應屆甲一總冠軍南華球星蘇柏軒擔任抽籤嘉賓。4連霸的英華書院以及賽事10屆盟主協恩中學將分途出擊，於男、女子組力爭衞冕。

今屆賽事男、女子組各有12支球隊參加，衞冕的英華書院和協恩中學將分別爭取5連霸和第11冠，張振興伉儷書院時隔一屆回歸賽事，至於男子組的滙基書院（大坑東）及女子組的九龍真光中學和青年會書院則是首次參賽。

陳少煌︰新球隊加入增添活力 陳少煌喜見賽事第18年舉辦，並有新球隊為賽事增添新鮮感，他表示：「好開心見到愈來愈多學生投入籃球運動，為香港籃壇注入活力。今屆賽事大家可以見證強隊對決，各隊要在20分鐘分高下，比賽相信會既緊張又刺激，對於觀眾來說會是看點！」

形勢方面，英華書院與裘錦秋中學（葵涌）及北角協同中學同處A組，3支球隊均是精英賽4強至8強隊伍，其中北協在精英賽8強僅負英華2分，兩隊再度碰頭勢演激戰。女子組衞冕球隊協恩中學與浸信會永隆中學和滙基書院（大坑東）位於女子W組；至於女子X組預計競爭激烈，漢華中學、英華女學校和拔萃女書院將爭奪4強席位，英華於學界賽擊敗協恩中學奪冠，終結對手17連霸走勢，女拔則是精英賽4強分子，實力強橫。

漢華中學領隊老師黃宗豪有份出席抽籤儀式，他期待在賽事見證球隊進步：「男子隊籤運不錯，避開英華和男拔，加上同組的兩隊（聖若瑟書院和滙基書院）之前學界賽都對過，大家互有輸贏，希望今次可以和他們合演精彩比賽。女子隊則要挑戰英華和拔萃兩支勁旅，我們會盡力而為。賽制初階段只打兩節比賽，甚麼都可能發生，考驗球員能否盡快入局把握機會，針對這方面我們已經加緊訓練，希望今年比賽可以讓大家見到球隊的進步。」圖、文：鄧文滔、余樂詩