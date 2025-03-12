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傷殘羽球隊創佳績
西班牙殘疾人羽毛球國際賽2025首站賽事結束，港隊傳來喜訊，朱文佳於男子SH6級單打成功奪金，其後夥拍蔡詠琪出戰混合SH6級雙打，亦順利摘銅。至於蔡詠琪和黃麗明分別於女子SH6級單打及女子SU5級單打小組賽止步。港隊已前往西班牙托利多出戰第2站比賽，力爭佳績。（中國香港傷殘人士體育協會圖片）
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