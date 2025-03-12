大帝缺陣湖人票價跌6成

在「大帝」勒邦占士因傷缺席下，湖人即遇上麻煩，即使新加盟的當錫個人攻入「3雙」，但「紫金兵團」昨日仍然爆冷不敵籃網，慘吞2連敗。

超級巨星勒邦占士因日前遇上腹股溝拉傷，預計要休息一至兩星期，而昨日湖人與籃網的對賽，是球隊保住前二的守衞戰。當錫一人擔起攻守職責，獻上了「3雙」包括攻入22分、12個籃板及12次助攻，在首節更率領湖人一度領先12分，惟其後球隊失誤頻頻，投射手感欠佳，再加上籃網愈戰愈勇有5人得分上雙，最終籃網主場以111比108獲勝，終止7連敗。湖人慘吞2連敗，西岸排名跌落第3。

勒邦占士的缺陣對湖人影響極深，就連票房都受到打擊，據二手球票網站顯示，勒邦占士確認缺席前後的票價都大有不同，這場比賽的最低票價暴跌了59.4%；占士受傷前最低票價為335美元，而缺陣後的最低票價已降至136美元。下仗湖人將對騎士，緊接鬥東岸勁旅公鹿。

爵士無緣季後賽 另外據ＮＢＡ官方消息，爵士成為了今季首支正式無緣季後賽的球隊。他們昨日以108比114不敵塞爾特人，慘遭6連敗，今季暫時戰績為15勝50負提前出局，也是該隊連續3年在常規賽止步。