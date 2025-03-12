港女籃爭出線搵印度報仇

FIBA 3x3亞洲盃2025將於本月26日在新加坡展開，港隊派出4男4女代表角逐，其中女籃球員唐曉蕾及馬丹鳳於去年比賽領軍贏得兩勝一負，幾乎取得外圍賽出線資格。無獨有偶，經抽籤後的港女籃今年在分組賽再遇「宿敵」印度，且看能否復仇兼爭得出線權。

蔡龍德男子隊擔大旗 8位代表分別為男子隊的蔡龍德、林俊達、黃浩賢及陳永熹，女子隊的唐曉蕾、馬丹鳳、關海珮及任栩燕。FIBA國際籃協已公布各隊註冊球員，香港男子隊被列為第17號種子。男隊在外圍賽A組與馬來西亞、印尼、巴林及關島同組，以單循環形式爭奪1個出線席位（12強）。4名男子球員之中，蔡龍德過往兩屆亞洲盃均有代表港隊，林俊達則是2023年的亞洲盃港隊代表，其餘兩人為首次參賽，當中黃浩賢也曾參戰杭州亞運。

至於港女隊以「兩新兩舊」應戰，關海珮及任栩燕首戰亞洲盃，而唐曉蕾及馬丹鳳去年領軍打出驚喜，助港隊先後擊敗印尼及北馬里亞納群島，對印度一役則僅敗，因而未能晉級。而今年港女隊在B組與中華台北、關島及印度同組，爭取1個出線資格，可謂連場硬仗。