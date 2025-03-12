交足貨！費蘭度膺2月最佳

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024/25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，「2月最佳球員」由效力傑志的費蘭度當選，也是這位巴西裔港腳繼2019年3月後，再度榮膺「每月最佳球員」。

儘管年屆38歲，費蘭度在2月的演出依然搶鏡。傑志在這個月份先後以3比0贏東方、2比1贏標準流浪、3比1贏港會及2比3不敵九龍城，取得3勝1負。費蘭度在這4場皆正選披甲，錄得2入球4助攻的數據，而且2個入球都是來自不擅長的右腳。他最終亦以2票之差，壓倒理文的黃威及九龍城的卡朗，贏得「2月最佳球員」。

數數手指，費蘭度對上一次成為「每月最佳球員」，已是2019年3月，距今足足5年。他從傑志主教練卡度素手上捧過獎座後十分高興：「我已記不清楚上次是何時了，多謝投票給我的傳媒，很感恩亦很享受，這感覺實在太奇妙了！」

勉勵隊友繼續戰鬥 在球會慣常擔任邊路位置的費蘭度，今季在港隊獲委任為後防自由人，難得的是他同樣勝任。問到今季「回春」的秘訣，他笑言：「這是因為我每天都刻苦訓練！我會一直提醒隊友們要勤於走動，因為我們永遠預計不到甚麼時候會有機會降臨，所以當有機會用右腳射門，我就會努力嘗試。」談及餘下球季目標，他勉勵隊友不要放棄：「今季的確很艱苦，但我們要做好自己，努力戰鬥下去，不用在意其他對手。」■文嘉靖報道