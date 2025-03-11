體育

港男花隊世盃開羅站8強出局

FIE世界盃花劍開羅站周日上演團體賽，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗組成的港隊，儘管在16強「決一劍」逆轉擊敗波蘭，打出漂亮反擊戰，可惜及後挑戰意大利卻無以為繼，以24比45落敗而8強出局。
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