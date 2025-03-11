體育

安洗瑩法國收穫今季第3冠
巴黎奧運金牌得主南韓的安洗瑩（圖），周日在國際羽聯超級300系列的法國奧爾良羽毛球大師賽續顯霸氣，以21比14、21比15直落兩局擊敗復出的中國好手陳雨菲，強勢迎來15連勝，連同早前馬來西亞公開賽及印度公開賽，收穫今季第3冠，為即將上演的全英賽注下強心針。
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