榮膺精英賽MVP 劉彥匡：希望大家記得我

「全港學界精英足球比賽」於上周六在啟德青年運動場圓滿結束，拔萃男書院決賽憑互射12碼，力挫聖若瑟書院，連續兩屆封王，標準流浪小將劉彥匡（Alvin）賽後當選「最有價值球員」，他指過去曾被稱為球隊的無名英雄，希望這個獎項令更多球迷記得自己。

男拔今仗與聖若瑟鬥得難分難解，法定時間踢成0比0，經互射12碼後，以總比數9比8勝出，順利衞冕，男拔賽後成為個人獎項大贏家，劉彥匡、梁曉陽及陳丞臻分別當選「最有價值球員」、「最佳防守球員」及「最佳射手」。

成為「最有價值球員」的Alvin，賽後顯得感觸，並向隊友致謝：「中六嗰班要花時間讀書，少咗練波，好在大家出盡百分之二百嘅努力，先捱到最後，而且前年決賽對聖若瑟，就係輸互射12碼，今年終於贏番次，跨過呢個心理關口，絕對係完美句號，我都想趁呢個機會同隊友講聲多謝，冇佢哋幫手，我未必可以踢得咁好。」

梁曉陽︰打破「買人」維持成績傳言 至於在互射12碼第5輪救出對方射門，為球隊保住希望的梁曉陽，坦言今屆球隊在未有王牌球員坐鎮下奪冠，證明球隊絕非靠坊間指的「買人」維持成績：「趙正宇等人離隊之後，球隊少咗個領軍人物，要重建戰術體系，呢個過程真係好辛苦，但今屆畀我哋攞到冠軍，證明大家嘅努力有回報，唔係靠買人去贏波。」■■圖、文：鄧文滔