「蘇黎世學界3X3」開始報名啦！

年度學界3X3盛事，第5屆「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽THE GAME2024-2025」將於5月10日至7月3日期間舉行。賽會現已接受全港中學籃球校隊報名，128支入圍校隊將進行連場激鬥以打入總決賽日，爭逐在修頓場館國際級水平的3X3籃球場內決出的榮譽。

5月中旬展開小組賽 「蘇黎世學界3X3」被視為三人籃球賽的重要錦標之一，每年均吸引超額校隊踴躍參與，去年冠軍最終由拔萃男書院及協恩中學勇奪而回。今年比賽繼續接受64隊男子、以及64隊女子隊參賽，由於名額有限，若組別的報名名額多於64隊，除大會發出少部分外卡參賽資格給予歷屆種子球隊外，將以抽籤決定參賽資格，截止報名日期為3月31日。

本屆賽事將於5月中旬展開小組賽，並於6月28日進行淘汰賽日和緊接7月3日假修頓場館舉行的總決賽日。另外，為隆重其事，大會將於4月11日假奧海城二期商場中庭舉行了本年度啟動儀式，以及賽事抽籤儀式。其後還有連串推廣活動，讓大眾一齊投入3X3魅力。