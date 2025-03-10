張家朗開羅站8強畢業

「世二」香港劍神張家朗再上征途，上周六出戰埃及舉行的FIE世界盃開羅站賽事，於男子花劍順利晉級8強，其後他面對世界排名第7的捷克劍手卓賓尼治，雖然雙方近10年對碰「劍神」全勝，不過張家朗今次發揮欠順，以8比15告負，無緣一搔開羅站頒獎台8年之癢。

不敵「世七」卓賓尼治 2017年在開羅贏得男花銅牌的張家朗，藉世界排名第2直入今年賽事淘汰賽，先後面對奧地利及俄羅斯的對手都贏得頗為輕鬆，在32強與波路達卓夫對碰，亦有驚無險地以15比10告捷。16強對世界排名71位的Shunsuke Baba，該位東京奧運及巴黎奧運金牌港將於開局不利下，大反擊狂追實現逆轉，再贏15比11。

打入半準決賽硬撼世界排名第7位的捷克劍手卓賓尼治，雙方以往對賽8次，張家朗以6勝2負領先，近10年亦未輸過給卓賓尼治。然而，今次對碰「劍神」只能嘆句時不我與，開局已罕有地連失6分予卓賓尼治。換劍後張家朗一度反撲，追近至5比8完成首節。可是小休後張家朗還是未能打出節奏，被對手再次拉開比分至7比13，最終亦未能收復失地，以8比15向卓賓尼治稱臣，宣告8強止步。至於另一港將蔡俊彥於64強以12比15不敵意大利的比安治，無緣晉級。