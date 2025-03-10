直落10局橫掃冰咸 羅拔臣啟德首度封王

相隔5載，羅拔臣再贏大獎賽！昨晚「世界格蘭披治桌球大獎賽」上演決賽，由兩名前世錦賽冠軍正面交鋒，世界排名第23位的英格蘭好手冰咸，硬撼排名高4位的澳洲名將羅拔臣。最終羅拔臣驚人地以局數10比0完封冰咸，繼2020年再度於這項大賽封王之餘，更是啟德體藝館首位「桌球王者」。

冰咸在晉級過程先後淘汰威廉斯、沙比及「世一」卓林普，狀態火熱，但羅拔臣今仗火力全開，第1節頭8局有7局成功「起迫」，分別打出一Cue 87、104、71、59、72、78及66度，一口氣領先局數8比0完第1節，包括第8局落後63度下，打出一Cue 66度，反勝67比63。

冰咸第2節在全場觀眾掌聲鼓勵下嘗試反撲，可惜第9局關鍵時刻未能Cut入啡波，讓羅拔臣有機可乘順勢清枱，領先局數9比0「叫胡」，冰咸到第10局手感未見起色，反觀羅拔臣屢屢遠枱得手，成功取得第10局，贏局數10比0強勢奪冠。

吳安儀勒查露「姊妹」對決 至於決賽前先上演另一場表演賽，由香港「四眼Cue后」吳安儀，鬥泰國世界「一姐」勒查露，賽事採3局2勝，是日場館氣氛高漲，比賽期間不時有觀眾高呼「安儀加油！」為港將打氣，可惜「安儀」仍以局數0比2落敗。早前「安儀」取得未來兩季WST資格，勒查露對此表示歡迎：「希望日後有更多女子球手，踏足WST。」吳安儀補充道：「我們會好像姊妹般互相扶持，幫助大家應付好WST賽事。」

圖、文：鄧文滔