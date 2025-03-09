打足11局！羅拔臣率先闖決賽

世界排名第19位的澳洲球手羅拔臣，迅速入局以兩次「破百」領先2比0。世界排名第10位的梅菲轉換策略屢次「Set士碌架」，成功追平局數2比2，隨後於第7局打出一Cue 107度，第8局再贏81比26，反超前局數5比3「叫胡」。惟羅拔臣在絕境中發揮「大心臟」，連續3局「破百」，包括決勝局打出114度「Century Break」，以6比5華麗終結比賽，並且取得今晚的決賽席位。

43歲的羅拔臣賽後透露最近換上新的鈦合金桿頭，賽前預計需要不少時間適應，但每場比賽都覺得自己愈打愈好，如今打入決賽，他笑言：「原定明日想去觀戰LIV高爾夫球香港站比賽，但目前看來是要取消行程了。」對於能以「Century Break」一劍封喉，羅拔臣解釋：「決勝局第一球紅波我果斷選擇進攻，梅菲賽後也對我說對這球深感佩服，他身為前世界冠軍，在如何面對勝負方面樹立了很好的榜樣。」