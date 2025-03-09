3:1挫標準流浪東方3連勝

至於同日港超聯尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場迎戰東方。東方雖有巴科爾兩度12碼宴客，但這名西班牙射手隨後將功補過，加上馬高斯梅開二度，最終以3比1擊敗流浪；東方多踢1場下，暫以1分壓過大埔過「1哥癮」。

開賽初段，東方已有次黃金機會，馬高斯禁區內被盧兆崎拉跌，球證直指12碼，但巴科爾操刀卻射斜。不過這名首席射手很快將功補過，12分鐘他在禁區內快過林遼太一步大腳抽入，東方領先1比0。24分鐘東方再下一城，馬高斯把握對方後衞解圍不遠，窩利一射破網。

巴科爾兩度「宴客」 流浪後衞李泳豪之後禁區內犯手球，球證翻查VAR決定判12碼，不過巴科爾今次主射又被盧兆崎「捉到路」。補時階段，流浪一次反擊，林堂真交出長傳，伊巴謙單刀射入，旁證起初指伊巴謙越位在先，惟經VAR翻查後，改判入球有效，半場流浪落後1比2。

易邊後流浪嘗試反撲，並再換入巴拉克加強攻力，惟59分鐘再度失守，被對方馬高斯接應角球，混戰下快腳篤入。流浪未有放棄，84分鐘伊巴謙禁區頂遠射，門將葉鴻輝撲到再中楣，注定東方贏3比1締3連勝。

圖、文：李浚湣