5蛋贈北區傑志重上勝軌
昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場於旺角大球場上演，主場出擊的傑志縱10人應戰，憑馬查度、利亞倫、迪美路夫各建一功，加上祖連奴梅開二度，以5比0力挫北區，終止近2場「贏變輸」的劣勢。
開賽初段，傑志主動施壓，9分鐘，迪美路夫施頭槌攻門，龐焯熙將皮球托出底線。17分鐘，迪美路夫交橫，馬查度接應後大位遠柱射入，為「藍鳥」先開紀錄。33分鐘，先有利亞倫門前「執雞」射入，2分鐘後，再憑祖連奴左腳破網，傑志一口氣拉開至3比0。42分鐘，傑志幾乎失守，舒拉普接應羅港威橫傳後，施頭槌攻門，可惜中楣彈出，傑志保持3球在手返更衣室。
林樂勤兩黃一紅被逐
易邊後，北區換入羅曉聰鞏固防線。59分鐘，上半場已有一面黃牌的林樂勤拉跌對方球員，兩黃一紅之下被逐，傑志需以10人應戰。雖打少一人，但傑志於78分鐘由祖連奴接應馬查度二傳，門前輕鬆燙入贏到4比0，1分鐘後，輪到迪美路夫發威，一己之力壓入禁區單刀射入，為傑志大勝5比0完場，重上勝軌。
圖、文：文嘉靖
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