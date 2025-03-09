5蛋贈北區傑志重上勝軌

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場於旺角大球場上演，主場出擊的傑志縱10人應戰，憑馬查度、利亞倫、迪美路夫各建一功，加上祖連奴梅開二度，以5比0力挫北區，終止近2場「贏變輸」的劣勢。

林樂勤兩黃一紅被逐

易邊後，北區換入羅曉聰鞏固防線。59分鐘，上半場已有一面黃牌的林樂勤拉跌對方球員，兩黃一紅之下被逐，傑志需以10人應戰。雖打少一人，但傑志於78分鐘由祖連奴接應馬查度二傳，門前輕鬆燙入贏到4比0，1分鐘後，輪到迪美路夫發威，一己之力壓入禁區單刀射入，為傑志大勝5比0完場，重上勝軌。