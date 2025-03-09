on.cc東網直播 港超聯打得火熱

九龍城翼鋒 林學曦（左）

今日為大家送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場兩支地區球隊正面交鋒，早前曾在聯賽逆轉傑志的九龍城，於深水埗運動場主場出擊挑戰大埔（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）。尾場則於將軍澳運動場爆發，剛於「足總盃」8強意外出局的理文，遇上各項賽事3連敗的冠忠南區。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

九龍城執靚陣挑戰大埔 相隔半季後，九龍城繼首周聯賽後再與大埔交手，主教練陳銘剛認為今仗正好可驗證球隊的成長步伐：「我覺得今場係個好好嘅機會，去衡量我哋經歷咗大半季，再對番第一場對手嘅時候會點樣應付；大埔同我哋季中增兵之後，各自陣容都有變化，但大家都係擺11個人落場。」「剛Sir」又提到早前聯賽反勝傑志，反映球隊面對強隊有能力製造驚喜，希望球員能加強體能，在之後比賽維持水準。

辛尼︰團結一致同強隊鍊過 上仗「足總盃」8強以1比3惜負東方，前鋒辛尼表示球隊士氣未有因此受影響，並謂：「我相信心態決定境界，希望用今場證明畀球迷睇，只要球隊夠齊心，要挑戰大埔唔係無可能。」

大埔上周在「冠忠巴士60週年足總盃」與傑志激鬥120分鐘，成功險勝3比2晉級，惟主教練李志堅稱未有太多時間慶祝，目前反而關心球員的恢復、傷病情況：「上場全部人跑咗10幾公里，另外盧卡斯隻腳發緊炎，仲係襪、鞋都着唔到，同馬高斯山度士一樣，今場未必踢到。加上韋法頓、加比爾都紮住出嚟踢，後備球員一定要隨時準備好，希望大家用意志力搭夠。」

堅Sir︰傷兵多要用意志力搭夠 聯賽去到最後9場，大埔目前仍佔據爭標主動權，「堅Sir」表示壓力的確愈來愈大。他續指九龍城實力不俗，提醒球員絕不可掉以輕心：「九龍城陣中好多有經驗球員，佢哋依家排緊第5，又反勝過傑志，就算嗰場對方可能收起咗啲主力，但都要入到波先得㗎。」

理文齊腳鬥冠忠南區 上仗以1比2憾負標準流浪，失落「足總盃」出線席位的理文，主教練賀蘭特承認賽果難免令人失望，為爭奪亞洲賽資格，會集中火力應付餘下聯賽：「『足總盃』係關乎『亞冠盃』嘅參賽資格，我哋今季目標一直係想踢亞洲賽，依家得番聯賽呢個機會，我哋嚟緊每一場都絕對唔會放鬆。」賀蘭特又指對手有積遜和亞哥斯達周中留力應戰，因此預料今場戰況將會相當激烈，部署上會特別提防兩人的突擊。

李毅凱：以體力優勢搶分 繼首循環及「賽馬會菁英盃」分組賽後，今季第3度與南區正面交鋒，後衞李毅凱認為對手賽程密集之下，己隊今場體力佔優，惟他仍提醒隊友小心應付：「史提芬彭利拿同艾華兩個都係港隊入籍兵，仲有第一場入過我哋波嘅基哥利，身體對抗性特別強，所以要小心Mark實呢幾個球員。佢哋幾日前先對完東方，我諗恢復上都應該會差少少，只要跟足教練部署，盡量利用我哋體力上嘅優勢，我有信心今場可以攞晒3分。」

南區方面，領隊貝可泓表示8日3戰下，將作出輪換，並提到理文近期踢法有所改變，呼籲球員加倍留意：「雖然理文喺『足總盃』出局，但艾華頓今場出得番，隊波一定唔同晒。」雖然川瀨浩太累積5黃停賽，但宋柱浩和翟廷峯刑滿復出，上場有傷在身的伍瑋謙可以候命，成為及時雨。

有望倒戈的中場核心亞哥斯達，就對與前東家交手未有太大感覺，強調今仗只專注助南區搶分：「雖然喺理文踢咗5年，有好多美好嘅回憶，但我依家只會專心幫南區攞分，加上球隊最近個勢唔好，希望幫隊友創造多啲機會，盡快贏番場。」

大埔箭頭 陳肇鈞 理文前鋒 艾華頓 冠忠南區射手 基哥利