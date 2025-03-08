4桿破百！卓林普閃電入4強

世界格蘭披治桌球大獎賽昨於啟德體藝館上演8強對決，「世一」卓林普在「主場」球迷呼聲助威下登場，全場4度「破百」，包括在首局打出145度及第5局轟出146度，兩度打破今屆賽事最高度數，最終「準神」僅花1小時40分，就以局數5比0「閃電」淘汰伊朗球手華法爾，殺入4強。

梅菲羅拔臣爭入決賽 至於同日頭場，由世界排名第12位的英格蘭球手梅菲，對戰「巫師」希堅斯，後者入局較快領先2比1，而梅菲在第4局轟出143度追成2比2，其後雙方陷入拉鋸，直到第8局，梅菲起Break打出112度「清枱」，終以局數5比3氣走「巫師」，率先「篤」入4強。

另一場8強，則由世界排名第16位的中國好手肖國棟，對陣「墨爾本機器」羅拔臣。肖國棟初段發揮不俗，一度領先3比1，可惜無以為繼被羅拔臣在第7、第8局打出「破百」兼「清枱」，最終連贏3局以5比3反勝，將與梅菲爭奪決賽席位。

羅拔臣對今站賽事演出感到滿意，並笑言︰「唯一讓我失望的是，今仗的其中一局應該有機打出147。」對於4強大戰，「墨爾本機器」盼能一睹「全場爆滿」的體藝館：「全場只剩一張桌球枱，相信這是所有觀眾都想看到的，屆時應該會滿座，自己亦希望在眾多觀眾面前表演。」■圖、文：李章杰