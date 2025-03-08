標準流浪東方搶分鬥一番

雷仙奴

至於今晚港超聯尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場，與東方正面交鋒。流浪季中增援後，戰績明顯有改善，且看面對7日3戰的東方，能否成功搶分。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

上仗以2比1擊敗理文，取得「冠忠巴士六十週年足總盃」4強席位的標準流浪，助教林嘉緯認為球隊踢法風格已日漸成形，今場面對聯賽「2哥」東方，會繼續以穩守突擊應戰：「近幾場見球員已經清楚我哋嘅踢法，攻守轉換嘅執行愈來愈好；東方嘅戰術嘅系統一直都好穩定，所以呢場我哋會繼續做好防守，把握機會反擊，利用伊巴謙同『樂仔』（劉智樂）嘅速度優勢，相信可以畀到一定壓力對手。」至於近3場賽事均有入球的前鋒雷仙奴，形容球隊目前默契十足，希望把握體力優勢，是役取得分數

盧比度︰變陣限制對手 東方周中力挫冠忠南區，收穫聯賽兩連勝，但主教練盧比度表示7日3戰下，有機會作輪換，並提醒球員小心流浪反擊：「伊巴謙、劉智樂同雷仙奴速度快，又有比迪高喺後面校炮，反擊威力唔講得笑，我哋會針對流浪嘅踢法排陣，希望限制佢哋發揮。」陣容方面，巴杜姆刑滿復出，令前線調動更靈活。

黃梓浩在1月中對港會的聯賽肋骨骨裂，直到本月「足總盃」才告復出，周中對南區更正選上陣，對此昨日生日的他如釋重負：「雖然狀態未去番十足，但呢排賽程咁密，好開心可以出嚟幫大家手。」談到今場對手，「黃梓」稱流浪季中增兵後，實力不可同日而語，因此要打醒十二分精神。

巴科爾