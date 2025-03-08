港台電視32 × on.cc東網 同步直播：傑志翻身戰 強襲北區

今午「中銀人壽香港超級聯賽」於旺角大球場上演，傑志主場迎戰北區。「藍鳥」剛在「足總盃」8強提早出局，面對榜尾的北區，當然希望重返勝軌。不過雙方今季兩次交手，同樣和氣收場，且看今次交鋒能否分出勝負！（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

傑志最近陷入小低潮，先在聯賽遭九龍城戲劇性逆轉，上場「足總盃」8強又在領先兩球下，被大埔鬥到加時反勝出局。主教練卡度素坦言連續兩場領先下落敗，絕對難以接受，今場對北區會謹慎應戰：「無錯依家爭標形勢唔太理想，嚟緊每場要贏晒之餘，仲要望前列對手失分。球員今場一定要更加專注，同埋保持侵略性，要控制住比賽節奏。」

卡度素︰球員要更加專注 「藍鳥」今季兩次面對北區，同樣只能賽和，惟卡度素卻認為今場並不能與之前比賽相提並論：「8月嗰場正值季初，係我哋聯賽第一場；第二場就係『菁英盃』，加上屬於國際賽期，缺少咗多名常規主力。」值得一提，上場傷出的費蘭度未有大礙，而韋頓腦震盪後雖然已復操，惟安全為由，今場繼續缺陣。至於陳俊樂、明加索夫則預計會在3至4周後復出。

撼前列分子 羅港威「未驚過」 上周輪空的北區，上場作客1比3不敵標準流浪後，聯賽已遭遇4連敗；今場更要面對前列分子傑志，惟隊長羅港威賽前卻未有懼色：「對手實力比我哋強，但我對球隊前場攻擊能力充滿信心，其實之前經常都係領先後，再畀人追番。只要防守夠集中，製造多啲反擊，同埋喺今場開到記錄先嘅話，絕對有力搶分。」

「港威」今季各項賽事上陣21場，暫時只攻入3球，比去季的5球少，他承認表現未符預期：「今季我暫時覺得一般，本身希望喺入球可以超越上季，嚟緊呢9場聯賽，我會繼續努力，同時亦希望球隊可以擺脫榜尾位置。」陣容方面，何振廷因傷上陣成疑。