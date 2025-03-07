宿敵交鋒！聖若瑟男拔周六爭霸
「全港學界精英足球比賽」決賽將於周六（8日）假啟德青年運動場上演，由聖若瑟書院硬撼拔萃男書院，重演兩年前決賽翻版；今番再度碰頭，上演學界巔峰對決，必定火花四濺！頭場季軍戰則由法國國際學校對南島中學。（季軍戰周六中午12時開賽、決賽下午2時30分開賽）
擁有3名港超兵，包括流浪翼鋒張青雲、東方小將蕭政及港會年輕球員李宗恒的聖若瑟，上仗4強憑張堯軒、劉宇浩和鄭柏喬各入1球，以3比1反勝有莊晉先開紀錄的法國國際學校，繼2023年後再度躋身決賽；再次硬撼男拔，蕭政揚言如果能夠上陣，必定全力以赴，盼報卻上屆4強一敗之仇：「上屆輸畀男拔，今年好想贏番次，但佢哋始終係上屆冠軍，實力好強，大家去波要快啲，唔好被對手帶住節奏，咁先至有機會贏到波。」
力爭衞冕盼踢場好波
另一邊廂，男拔於準決賽在流浪小將黃韜霖、劉彥匡、理文中場詹皓臻及許肇中4名港超腳擔正下，以2比0擊敗南島中學，如今只差1場勝仗就成功衞冕，4強攻入1球的張翱雲坦言，有信心能完成這個終極目標：「聖若瑟係好強嘅對手，不過我哋都有幾個港超球員坐鎮，又夾慣夾熟，逐個秤都唔會輸蝕，希望畀到大家睇到一場精彩嘅決賽。」
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