宿敵交鋒！聖若瑟男拔周六爭霸

擁有3名港超兵，包括流浪翼鋒張青雲、東方小將蕭政及港會年輕球員李宗恒的聖若瑟，上仗4強憑張堯軒、劉宇浩和鄭柏喬各入1球，以3比1反勝有莊晉先開紀錄的法國國際學校，繼2023年後再度躋身決賽；再次硬撼男拔，蕭政揚言如果能夠上陣，必定全力以赴，盼報卻上屆4強一敗之仇：「上屆輸畀男拔，今年好想贏番次，但佢哋始終係上屆冠軍，實力好強，大家去波要快啲，唔好被對手帶住節奏，咁先至有機會贏到波。」