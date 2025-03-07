接駁巴士載球迷出旺角

世界格蘭披治桌球大獎賽第2日賽事於周四凌晨完結，所有球迷都可觀看至賽事完結後才離開，體育園亦安排4架接駁巴士，接載球迷前往旺角，有球迷向東網記者反映，相關安排令他們安心觀賽。

由於首日部分賽事較預期時間延遲完結，加上啟德體育園規定，為免影響附近居民以及交通問題，場館必須在午夜前清場，導致有工作人員在尾場期間突然要求觀眾離場，引來外界極大爭議。主辦單位日前已為事件致歉，體育園亦安排了接駁巴士，在午夜時段接載球迷前往旺角。

次日賽事戰至凌晨 其中第2日尾場由中國球手斯佳輝對華法爾的首圈賽事，要打到周四凌晨約1時20分才結束，體育園安排4架可接載約50人的接駁巴士，停泊在青年運動場外面，接載球迷前往旺角。

彭小姐與3名友人在比賽完結後，決定乘坐接駁巴士離開體育園，她認為相關安排令他們能更安心為球手打氣：「以前到過上海觀看桌球比賽，甚少去到午夜仍未完場，但今次體育園安排接駁巴士，令大家觀賽時毋須擔心交通問題，我相信球手們都很渴望在觀眾支持下比賽。」