冰咸後上Pot走吳宜澤 希堅斯起Break 威爾森投降

高手雲集的「世界格蘭披治桌球大獎賽」昨日續於啟德體藝館進行第3日賽事，首輪爆冷擊敗「黃金左手」威廉斯的冰咸，今場面對中國球手吳宜澤以局數4比2取勝，再過一關。至於「巫師」希堅斯則以4比2力挫「世二」奇倫威爾森，同樣晉級8強。

昨日展開賽事16強激鬥，頭場由世界排名第23位的英格蘭老將冰咸，對壘排名第21位的吳宜澤；後者開局手感不俗，其中首局以1Cue 129度「清枱」，連勝兩局領先2比0。不過，經驗老到的冰咸調整狀態後急起直追，在關鍵的第3局打出1Cue 80度還以顏色，並乘勇再打出1Cue 108度拿下第5局，成功反超前。第6局鬥到藍波階段，雙方一度纏鬥來回桿十數次，最終落後的吳宜澤未能頂住壓力留下機會，造就冰咸連贏4局反勝，晉級8強之後，將遇上沙比和占美羅拔臣之間的勝方。

另邊廂，世界排名第8位的希堅斯對上應屆世界冠軍奇倫威爾森，「75三傑」之一的希堅斯狀態大勇，在先落後1局下，第2局「起Break」打出143度「清枱」扳平局數，並刷新今屆賽事最高度數紀錄，隨後更領先3比2「叫胡」。來到第6局，希堅斯高歌猛進再打出140度「Century Break」，過程中更令對手奇倫威爾森搞笑的揮動手巾「舉白旗」投降，最終希堅斯以局數4比2袋走勝利。

巫師無視年齡提升自己 49歲的蘇格蘭「巫師」希堅斯，來港比賽前於中國玉山舉行的世界桌球公開賽奪冠，同時打破4年「錦標荒」，今次大獎賽順利闖入8強，他表示要保持不斷進步：「隨着年紀漸長，眼力必然不及往日，但我盡量不去依賴戴上隱形眼鏡作賽。其實年齡對我而言不是一大問題，最重要的是持續進步，提升自己。」希堅斯揚言會全力以赴爭奪冠軍，任何對手都不容小覷。圖/文：李章杰