體育

荃灣挫均安全勝封后

荃灣女籃強勢奪冠，賽後籃總總經理陳振飛邀請該會常務副會長柳宇昂及一眾嘉賓主持頒獎禮。 荃灣女籃強勢奪冠，賽後籃總總經理陳振飛邀請該會常務副會長柳宇昂及一眾嘉賓主持頒獎禮。
荃灣女籃強勢奪冠，賽後籃總總經理陳振飛邀請該會常務副會長柳宇昂及一眾嘉賓主持頒獎禮。
女甲籃球聯賽周二晚於修頓場館上演季後賽最後一輪，已提前鎖定冠軍后座的荃灣以68比51擊敗均安，季後賽3戰全勝封后。偉邦奪得亞軍，均安和福建則分取季軍和殿軍。
荃灣上場擊敗偉邦已鎖定冠軍寶座，至於上場贏福建的均安，今場如能取勝將奪得亞軍，故眾人表現落力。首節荃灣由張樂怡轟7分，以18比15稍微領先。第2節均安憑張楚盈命中三分波，唐曉蕾連搶4分，打出12比0攻勢協助均安半場反先31比30。
易籃後，荃灣發動連串攻勢，馬丹鳳顏色地帶爆發連轟6分，張樂怡裏外開弓攻入5分，打出一段14比3拉開比分。再加上關海珮單節攻入9分，助荃灣拋離至56比43。體力十足的荃灣在最後一節緊迫防守，令均安長達8分鐘僅取2分，最終以68比51取勝，季後賽全勝奪冠。
今場荃灣中鋒馬丹鳳表現突出，攻入全場最高22分，另有14個籃板，李佩沛交出14分、7個籃板及6次助攻全能數據，關海珮貢獻12分及11個籃板，張樂怡亦攻入12分。隨着荃灣季後賽全勝封后，意味2勝1負的偉邦奪得亞軍，均安和福建則分別取得季軍和殿軍。圖/文：余樂詩
荃灣（白衫）荃灣（白衫）
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