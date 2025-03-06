荃灣挫均安全勝封后

女甲籃球聯賽周二晚於修頓場館上演季後賽最後一輪，已提前鎖定冠軍后座的荃灣以68比51擊敗均安，季後賽3戰全勝封后。偉邦奪得亞軍，均安和福建則分取季軍和殿軍。

荃灣上場擊敗偉邦已鎖定冠軍寶座，至於上場贏福建的均安，今場如能取勝將奪得亞軍，故眾人表現落力。首節荃灣由張樂怡轟7分，以18比15稍微領先。第2節均安憑張楚盈命中三分波，唐曉蕾連搶4分，打出12比0攻勢協助均安半場反先31比30。

易籃後，荃灣發動連串攻勢，馬丹鳳顏色地帶爆發連轟6分，張樂怡裏外開弓攻入5分，打出一段14比3拉開比分。再加上關海珮單節攻入9分，助荃灣拋離至56比43。體力十足的荃灣在最後一節緊迫防守，令均安長達8分鐘僅取2分，最終以68比51取勝，季後賽全勝奪冠。

今場荃灣中鋒馬丹鳳表現突出，攻入全場最高22分，另有14個籃板，李佩沛交出14分、7個籃板及6次助攻全能數據，關海珮貢獻12分及11個籃板，張樂怡亦攻入12分。隨着荃灣季後賽全勝封后，意味2勝1負的偉邦奪得亞軍，均安和福建則分別取得季軍和殿軍。圖/文：余樂詩