卓林普一講女友冧滋滋

卓林普

以優材計劃而成為香港居民的桌球「世一」卓林普，周二晚在啟德體藝館「主場」出戰世界格蘭披治桌球大獎賽32強，以局數4比2擊敗加利威爾森，16強將遇上利素禾斯基；這名擁有港人女友的桌球名將賽後笑道，盼女友親身入場為他打氣。

卓林普去年12月成為香港居民，表示喜歡打邊爐及菠蘿包，似乎已「入鄉隨俗」，他登場時獲得大批觀眾歡呼。結果佔據「主場之利」的卓林普，面對加利威爾森先失1局下，反勝局數4比2，包括第2局打出1Cue142度，盡顯功架。卓林普賽後對啟德體藝館讚不絕口，盼將來吸引更多球迷入場觀戰：「我在香港打過幾次比賽，每個場館都好正，非常適合舉辦桌球賽。雖然香港近期比較潮濕，令波枱的球速變慢，但相信問題不大，希望這項運動將來更加流行，每場都爆滿。」

全力爭冠盼女友入場打氣 對於首次「主場」出戰，他笑言感到緊張，但有信心成功奪冠：「香港有不少球迷支持自己，所以開局好難保持冷靜，幸好第2局開始進入狀態，我會盡力表現自己，爭取佳績。」被問到會否希望傳聞女友、前港隊花樣滑冰代表馬曉晴入場打氣，「準神」笑得開懷：「希望她會入場吧！」