又贏多次！東方4殺冠忠南區

旺角大球場昨晚進行補賽，東方主場迎戰冠忠南區。最終東方憑巴科爾、米祖域各入一球以2比1險勝，今季各項賽事「4殺」對手兼升上聯賽第2位，追至落後榜首大埔2分。

東方今場由米祖域、拿亞扼守中路，顧斌、梁振邦在中場掃蕩，賓紀文推前一格，與馬希偉在兩翼，支援巴科爾攻堅。南區則改派顏翱天把關，倒戈的黃浩然鎮守後防，外援方面僅派出川瀨浩太、基斯、基哥利及佐佐木周擔正，亞哥斯達、積遜先列後備。

今場賽前先有東方為馬希偉，補辦早前第100次為球隊上陣的紀念儀式。開賽初段戰況膠着，直至15分鐘南區先有埋門，佐佐木周前場罰球高出。3分鐘後輪到東方還以顏色，馬高斯罰球省中人牆，米高域順勢一抽又未能考驗顏翱天，兩隊半場互無記錄。

米祖域攻入奠勝球 易邊後，南區一口氣換入積遜、陳凱柏，但51分鐘卻率先失守；黃梓浩斬入禁區，賓紀文尾柱頭槌二傳，巴科爾近門頂入，東方領先1比0。東方再接再厲，57分鐘一次短角球攻勢，顧斌遠射被顏翱天接實。南區62分鐘有次黃金機會，基哥利接應長傳回後，趙聡悟燙射柱邊出界。

南區繼續反撲，66分鐘更成功扳平，川瀨浩太交橫，基哥利抽射遠柱破網。不過東方很快再次領先，74分鐘米祖域接應角球門前撞入。南區尾段有機會追平，積遜橫傳，但陳凱柏無人看管下卻未能命中目標，最終東方維持贏2比1，順利全取3分。圖/文：文嘉靖、李浚湣