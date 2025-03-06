羅拔臣派蛋輕鬆闖關 4:3挫佩治沙比贏得驚險

沙比 李斯特小丑

兩位世界頂尖名將沙比及羅拔臣昨日在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」登場並成功闖關！世界排名19位的羅拔臣以直落4局輕鬆擊敗中國球手袁思俊，躋身16強，反觀「李斯特小丑」沙比贏得驚險，以局數4比3反勝威爾斯球手佩治，睇到球迷一額汗！

世界排名第3位的沙比，2月在威爾斯公開賽奪得職業生涯第24項排名賽錦標，近況理想，然而今場面對排名33的佩治卻陷於苦戰，「李斯特小丑」全場僅打出1Cue最高50度，兼曾經落後局數2比3，但這位4屆世錦賽冠軍在絕境中回復水準，一口氣連贏兩局反勝4比3，驚險晉級16強。

賽後沙比大讚對手表現出色，坦言今仗贏得絕不輕鬆：「佩治今場發揮非常好，一度領先局數3比2。反觀我的狀態仍有改善空間，幸好尾段成功把握機會，才得以獲勝。」

沙比又期待啟德體藝館全場爆滿，認為氣氛勢必更加高漲：「可能因為近日天氣關係，令波枱的狀況更難掌握，但這些並非每一位球手能夠控制的事。事實上我一直很享受在香港作賽，這個新場館比我以往在香港比賽的場地更大，相信當全場滿座時，氣氛一定更加正。」

肖國棟決勝局篤走積鍾斯 至於2010年世錦賽冠軍、現時桌球世界排名身19位的澳洲名將羅拔臣，在32強對賽中國球手袁思俊未受太大考驗以4比0勝出，這位「墨爾本機器」直言很享受在球迷面前比賽，盼有更多球迷入場觀戰。

另一中國好手肖國棟則於另一場賽事，以4比3擊敗威爾斯球手積鍾斯，為球迷帶來驚喜。圖/文：鄧文滔

羅拔臣 墨爾本機器 沙比（圖右）賽後與球迷合照。