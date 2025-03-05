龍子健何宛淇膺年度最佳
中國香港傷殘人士體育協會上周五舉行春節聯歡晚宴，並公布多個運動員獎項，巴黎殘奧金牌得主硬地滾球運動員龍子健及何宛淇，當選全年度最佳男、女運動員。
同於巴黎殘奧摘金
中國香港傷殘人士體育協會日前公布一系列獎項，以表揚各運動員的努力，獎項由總教練提名，再經協會評審小組選出得獎者。香港隊於巴黎殘奧成績可人，勇奪3金4銀1銅，其中38歲殘奧運「4朝元老」龍子健，於男子BC1級個人賽封王，何宛淇更在女子BC3級個人賽以及BC3級雙人賽收穫兩面金牌，結果雙雙登上年度最佳男女運動員。
年度得獎名單：
傑出女運動員：任國芬（田徑）、蔡詠琪（羽毛球）、何宛淇（硬地滾球）、陳嘉敏（草地滾球）、吳卓恩（游泳）、
焦瑾珊（乒乓球）、湯雅婷（輪椅劍擊）
傑出男運動員：陳浩源（羽毛球）、龍子健（硬地滾球）、鄧子朗（草地滾球）、聶建軍（游泳）、何嘉盛（乒乓球）、張凱童（保齡球）、陳㬢（輪椅劍擊）
傑出男、女青少年運動員：區樂詒（游泳）、林恩羽（乒乓球）、鄭中（乒乓球）、洪家龍（保齡球）
曾子修紀念獎：羅子健（田徑）、韋壹（羽毛球）、廖毅麒（乒乓球）
年度最佳男運動員：龍子健（硬地滾球）
年度最佳女運動員：何宛淇（硬地滾球）
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