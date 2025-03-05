龍子健何宛淇膺年度最佳

同於巴黎殘奧摘金

中國香港傷殘人士體育協會日前公布一系列獎項，以表揚各運動員的努力，獎項由總教練提名，再經協會評審小組選出得獎者。香港隊於巴黎殘奧成績可人，勇奪3金4銀1銅，其中38歲殘奧運「4朝元老」龍子健，於男子BC1級個人賽封王，何宛淇更在女子BC3級個人賽以及BC3級雙人賽收穫兩面金牌，結果雙雙登上年度最佳男女運動員。