威廉斯負冰咸首圈止步

另一場世界排名第10位的中國球手張安達，面對第25位的利素禾斯基。張安達開局表現慢熱，一度落後局數0比2，其後急起直追，第3局以打出一桿112度追回1局，第4局再打出69度清枱，追平局數2比2。惟張安達第5局未能清枱「放虎歸山」，利素禾斯基頂住被追壓力打入「黑柴」，再度取得領先，隨後第6局再下一城，以局數4比2過關。

首圈勝出的冰咸賽後對啟德場館讚不絕口：「去年曾被邀請前來，它看起來令人難以置信，今年有機會到來比賽，真的很期待，這是一個很棒的場館，比賽條件也很好，更讓我想起溫布萊體育館，在幾千人面前比賽的感覺很不錯！雖然今天可能因比賽剛開始觀眾不多，但當打出好球同樣會得到掌聲，很期待下場比賽。」他笑稱除去洗手間要走很長一段路外，場館的燈光和溫度等都很完美。同樣晉級的利素禾斯基則謂：「賽前參加過在這裏舉辦的表演賽，感覺很好，今場贏得有點幸運，希望能保持勢頭再接再厲。」圖/文：鄧文滔、李章杰