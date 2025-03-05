火力全開！中西區派4蛋闖8強

周日上演8場「足總盃（初級組）」16強賽事，甲組聯賽積分榜上頭7位球隊悉數過關，其中衞冕的中西區，憑王力威梅開二度，加上蘇沙和曾健晃入球，以4比0淘汰東區。

東區對中西區一仗安排在中立場馬鞍山遊樂場上演，開賽僅1分鐘，東區中鋒施素高笠射，中西區門將保羅飛盡托出底線，東區開出角球，造就中西區反擊得手，蘇沙接應李嘉進妙傳後射破東區門將屠俊翹十指關，閃電替球隊打開紀錄。

雖然首個入球很早便出現，但之後戰情陷入膠着，直至完半場前補時階段，「助攻之鬼」李康廉右路傳中，伏兵遠柱的鄧港桁撞射，屠俊翹撲出不遠，蘇沙衝前補射竟中柱彈出，中西區僅領先1比0完上半場。

王力威梅開二度 換邊後，57分鐘再有入球出現，王力威落底後傳中，省中東區後衞手部，球證直指12碼點，王力威親自操刀中鵠，將比數改寫成2比0。13分鐘後，近況大勇的王力威再接應許宏鋒傳送，擺脫敵衞後冷靜射入，助中西區拉開比數至3比0。完場前曾健晃後上接應許宏鋒傳送，心口一控抽射掛網「埋齋」。結果中西區以4比0擯走東區，將與凱景爭4強席位。

足總盃（初級組）16強戰果 深水埗 1:1 沙田

（12碼深水埗勝4:1）

和富社企 0:5 南華

凱景 6:0 永義地產

晉峰 3:0 永高

佳聯元朗 1;1 屯門

(12碼佳聯元朗勝4:1)

公民 3:1 至尊足球會

三昇 7:1 晨曦

東區 0:4 中西區