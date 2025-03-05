聖若瑟男拔精英賽爭冠

「全港學界精英足球比賽」昨日假啟德青年運動場上演兩場4強，聖若瑟書院以3比1反勝法國國際學校，另邊廂拔萃男書院兩球淨勝南島中學，雙雙殺入冠軍戰，周六（8日）上演季軍戰及決賽。

周六啟德青年運動場誕生王者 聖若瑟派出張青雲、蕭政及李宗恒3名港超兵擔正，11分鐘，効力冠忠南區的莊晉左路射遠柱得手，法國國際學校先開記錄。落後的聖若瑟沉着應戰，31分鐘，張堯軒禁區內扳平，38分鐘，劉宇浩12碼點起腳中柱彈入，聖若瑟反超2比1，加上完場前鄭柏喬「埋齋」，聖若瑟反勝3比1入決賽。

效力東方的蕭政是役為聖若瑟擔正，主帥朱兆基表示已與球會協調：「今日佢嘅球會冇比賽，所以蕭政可以幫手，填補隊長李澤淳嘅停賽空缺。」入球功臣張堯軒直言必以冠軍做目標：「之前踢開蒲崗村或者石硤尾，轉咗嚟草地質素更好嘅啟德，一定想喺呢度攞冠軍。」

同日尾場，衞冕的拔萃男書院派出效力標準流浪的黃韜霖、劉彥匡及理文的詹皓臻擔正，結果憑陳丞臻及張翺雲建功，以2比0淨勝南島中學，連續兩屆入決賽，周六與聖若瑟爭冠。圖/文：鄧文滔、文嘉靖