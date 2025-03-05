港台電視32╳on.cc東網同步直播東方遇冠忠南區拳拳到肉

港超聯駁火夜戰 今晚旺角大球場舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」第9周補賽，東方主場迎戰冠忠南區。東方本季各項賽事面對南區3戰全勝，且看能否把握對方受傷停困擾，延續「食硬」走勢，繼續力逼聯賽榜前列球隊。（港台電視32及on.cc東網周三晚上8時同步直播）

東方今季在聯賽及「高級組銀牌」先後與南區交手3次，均能擊敗對手，惟主教練盧比度（Chino）賽前未感樂觀：「雖然Clement（賓紀文）狀態可以再好啲，但佢加盟絕對幫到手。我哋啱啱先踢完『足總盃』，又要即刻對南區，點都有啲吃力，所以今場絕對唔易啃。」壞消息是巴杜姆早前對理文的聯賽領紅被「加監」，是役需要停賽。

巴科爾：對手勁硬淨咪鬆懈 上場梅開二度的巴科爾（Noah），形容南區踢法硬朗，預計會帶來極大麻煩：「南區班球員勁硬淨，每次都要好辛苦先贏到佢哋，不過我哋勝在默契十足，就算做少少輪換，效果唔會差太遠，希望順利贏波。」

南區方面，日前在「冠忠巴士六十週年足總盃」8強倒灶不敵港會，領隊貝可泓承認士氣難免有所影響，但他深信球隊能及時反彈搶分而回：「雖然對住東方有啲被『格食格』，咪忘記我哋今季好多時對住強隊，都有唔錯表現，希望班球員盡快收拾心情，踢好今場先。」陣容方面，翟廷峯累積5黃，另外宋柱浩被指早前對北區一役，刻意取黃牌被追加1場停賽，兩人是役未能候命，另門將伍瑋謙有傷在身，上陣成疑。

黎格爾叫隊友小心「過頭波」 中場黎格爾提到東方經常放過頭波製造埋門，呼籲隊友小心提防：「東方好鍾意放長波畀巴科爾，再執Second Ball埋門，所以大家拍波要埋啲，唔可以畀太多空位佢哋，而且大家都係踢完『足總盃』冇耐，體能上冇話邊隊蝕章。」