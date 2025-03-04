體育

安賽龍德國羽賽封王

‧兩屆奧運冠軍兼頭號種子的丹麥名將安賽龍，周日在德國羽毛球公開賽迎來今季第2冠，以直落兩局擊敗好友兼前世界冠軍駱建佑，成功封王。曾經作為安賽龍陪練的新加坡球手駱建佑，初段給予安賽龍極大壓力，幸丹麥球王尾段發力，先贏21比19。打出氣勢的安賽龍在第二局主導形勢，再贏21比18，直落兩局封王。
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