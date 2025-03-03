維港艇賽陳鈺文退役戰奪金

由香港遊艇會主辦的「第9屆維港賽艇賽」，上周六圓滿結束。約170位選手雲集維港海域競爭殊榮，參賽人數為歷屆最高，今年亦有內地賽艇高手專程來港參戰，令維港更見活力，增添朝氣。

許詠淇封后四人雙槳有舵艇 賽事分成「單人艇」、「雙人艇」及「四人有舵艇」3大項目，每項再分大師組、公開組、女子組及青少年組。各組選手以香港遊艇會對出銅鑼灣海域作起點，西行划往香港會議展覽中心，繞過浮標後返回起點，賽道總長度630米，屬短距離賽事。全日51場賽事均為淘汰賽，參賽者以一對一形式比併，獲勝者晉級下圈，直至分出各組別冠軍。

賽事焦點落在港將陳鈺文身上，他出戰「公開組單人雙槳艇」及「公開組四人雙槳有舵手艇」兩個項目，先於單人項目勇奪冠軍，惟在「四人雙槳有舵手艇」慢對手9秒，未能晉級。

陳鈺文去年在同一項目掄元，今年成功衞冕，大感「心滿意足」。賽後他表示是次賽事為其職業生涯「最後一舞」，希望盡情享受比賽，為其職業生涯畫上完美句號。至於同為港隊成員的許詠淇，則贏得大師級組別的「女子四人雙槳有舵艇」。