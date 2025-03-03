咖喱仔6年嚟首次入樽

近期豪取5連勝的勇士，昨日於常規賽對陣76人，王牌史堤芬居里獻出6年來首個入樽，惟賽前有主將艾賓特宣布今季收咧的76人，憑格林斯扮演奇兵，力轟生涯新高44分，最終以126比119擊敗勇士，終止9連敗頹勢。

勇士早前獲占美畢拿加盟後順風順水，8戰取得7勝，但這位新兵是役因傷缺陣。9連敗的76人賽前更有「3巨頭」之一的艾賓特賽季提早報銷，不過有小前鋒格林斯挺身而出，上半場三分球4射全中貢獻20分，帶領76人半場領先67比55。

第3節格林斯延續手感獨取12分，勇士在居里及「一年生」普斯特攜手搶攻下，一度追至112平手，其中「咖喱仔」一記單手入樽更令全場瘋狂，皆因此記為他2019年後首個入樽。可惜關鍵時刻76人技勝一籌，讀秒階段保羅佐治射入關鍵中投，最終以7分擊敗對手，終止連敗頹勢。

笑言「應該係最後一次」 賽後居里受訪時笑言：「上次入樽已經是6年前了，賽前練習時助教說想看我入樽，我便試試看，不過這應該是我生涯最後一次入樽了，未來還是選擇簡單上籃把球放進去就好。」