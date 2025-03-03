港會兩球淘汰冠忠南區

昨日足總盃8強壓軸尾場，港會與冠忠南區於青衣運動場相遇。港會憑里奧及後備入替的彬尼各入1球，贏2比0晉級，將與標準流浪爭入決賽。

港會由李溢晉把守最後一關，比提和羅素鎮守中路，薩拉沙負責派牌，為里奧及陳灝製造突擊；南區作出部分輪換，宋柱浩、基哥利和艾華均列後備席，亞哥斯達、佐佐木周及趙聡悟組成中場鐵三角，協助史提芬彭利拿和積遜數胡。

里奧彬尼各建一功 開賽僅5分鐘，港會陳浩嘉左路窄位抽射，被伍瑋謙救出。13分鐘後，趙聡悟右路推大位起腳，未能考驗李溢晉。其後翟廷峯禁區內踢跌麥美倫，球證觀看VAR後判罰12碼，里奧29分鐘操刀射入，為港會先開紀錄。42分鐘港會再獲機會，里奧送前，薩拉沙起腳被伍瑋謙擋出。上半場補時階段，李溢晉疑似禁區內推跌「肥彭」，惟球證觀看VAR後收回決定，港會半場領先1比0。

南區易邊後換入黃浩然和李嘉耀，51分鐘，李嘉耀傳中，陳凱柏無人看管下射高。眼見未能扳平，南區再先後調入基哥利、艾華及黎格爾，79分鐘，李嘉耀傳入禁區，曾俊軒頭槌解圍不遠，基哥利熨射柱邊出界，88分鐘彬尼趁機「埋齋」，港會爆冷贏2比0入4強。

港會守將比提是役於左路表現穩健，力阻艾華及李嘉耀等人來犯，他指賽果反映球隊已擺脫低潮：「雖然開季唔係好順，但我哋冇放棄，終於踢出教練團想要嘅風格。」比提強調4強會戰鬥到底，盼能延續「神奇之旅」。■■圖、文：鄧文滔