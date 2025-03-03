首擔正獻助攻賓紀文：狀態有7成

回流香港「感覺好正」

去季效力中甲球會蘇州東吳的守將賓紀文，上月尾正式加盟東方，是役首次擔正即交出助攻，Clement對自己表現尚感滿意，並指狀態仍有待提升：「好開心幫到球隊出線，我上季受傷之後，隔咗好耐先至喺職業賽復出，依家狀態都恢復到七至八成，希望今季冇病冇痛之餘，可以快啲適應新環境，幫球隊贏多啲波。」球迷賽後為賓紀文歡呼打氣，對於回流香港落班，Clement感到熟悉又開心：「香港始終係我嘅屋企，返到嚟踢波梗係正，我同班新隊友磨合得唔錯，嚟緊星期三、星期六仲有兩場聯賽要踢，場場都唔易應付，我哋會把握時間爭取恢復，盡力搶分。」