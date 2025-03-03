首擔正獻助攻賓紀文：狀態有7成
昨日東方於「冠忠巴士六十週年足總盃」順利過關，其中首次擔正的新兵賓紀文（Clement）交出助攻，助球隊躋身準決賽，Clement認為自己狀態仍有提升空間，期待繼續發揮潛力，為球隊貢獻更多。
回流香港「感覺好正」
去季效力中甲球會蘇州東吳的守將賓紀文，上月尾正式加盟東方，是役首次擔正即交出助攻，Clement對自己表現尚感滿意，並指狀態仍有待提升：「好開心幫到球隊出線，我上季受傷之後，隔咗好耐先至喺職業賽復出，依家狀態都恢復到七至八成，希望今季冇病冇痛之餘，可以快啲適應新環境，幫球隊贏多啲波。」球迷賽後為賓紀文歡呼打氣，對於回流香港落班，Clement感到熟悉又開心：「香港始終係我嘅屋企，返到嚟踢波梗係正，我同班新隊友磨合得唔錯，嚟緊星期三、星期六仲有兩場聯賽要踢，場場都唔易應付，我哋會把握時間爭取恢復，盡力搶分。」
28歲的Clement於1月在省港盃次回合，首度為港隊披甲，近日再入圍3月國際友誼賽初選名單，他表示會把握機會表現：「如果有機會再入選港隊，當然係好大嘅榮幸，因為將會係我第一次亮相國際賽，但我會專注眼前嘅球會比賽先，希望為球隊作出貢獻。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：