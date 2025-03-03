巴科爾起孖！KO九龍城東方闖4強

昨日「冠忠巴士六十週年足總盃」安排兩場8強大戰，當中頭場由上屆盟主東方，假深水埗運動場與九龍城正面交鋒。結果東方憑箭頭巴科爾上半場梅開二度，加上費利浦薩的入球，以3比1淘汰有卡朗破蛋的九龍城，打入4強與大埔爭決賽席位。■圖、文：文嘉靖

東方是役派出新兵賓紀文首度擔正，拿亞及卡路士鎮守中路，馬高斯控制中場，支援巴科爾及馬希偉攻堅；九龍城方面，李瀚灝把守最後一關，田中芳拓、邵昀俊及陳文輝組成中場鐵三角，入球重任落在卡朗和尼天奴身上。

開賽初段東方優勢明顯，7分鐘，巴科爾左路窄角度先試一腳，被李瀚灝擋出，馬高斯補射又省中韋利安，21分鐘，巴科爾接應賓紀文傳中，頭槌頂入空門為東方先拔頭籌。4分鐘後，巴科爾中路扣過邵昀俊，禁區頂快腳抽入，半場已梅開二度。之後戰況陷入膠着，臨完半場前九龍城攻勢，以一敵二的卡朗右路射遠柱，葉鴻輝及時解圍，半場東方手握兩球優勢返回更衣室。

易邊後，東方再接再厲，48分鐘，費利浦薩在馬希偉的助攻下，左腳勁射得手，拉開比數至3比0。九龍城見勢色不對，65分鐘一口氣換入何瀧浩、辛尼、林學曦及楊朝景加強火力，1分鐘後即收效，卡朗突破對手防線，中路勁射追成1比3。補時階段，辛尼左路起腳僅柱邊出界，雙方再無入球出現，東方以3比1淘汰九龍城。

盧比度：暫時可專心聯賽 東方打入4強後，4月將與大埔爭入決賽，盧比度認為目前談論準決賽言之尚早：「爭盃形勢有太多變數，始終依家冇任何一場波係易踢，球隊重心先集中番去聯賽先。」