F1季前測試煞科日 羅素壓韋少締最快圈速

一連3天的F1季前測試，於上周五在巴林結束。今年這項季前測試可謂「多災多難」，繼首日因場地停電賽會出示紅旗，煞科日一樣「見紅」，先有在起跑線的控制室玻璃破裂，其後賽道工程車竟然在無預警之下，駛到賽道上，令賽會要兩度揮動紅旗。

紅牛「就住踩」僅跑304圈 至於各隊成績方面，在這3天期間一眾戰車都狂飊至少300圈，於煞科日更加去到盡「踩油」，其中有4位車手做出「29秒級」的最快單圈，平治的羅素以1分29秒545排首位，紅牛的麥斯韋斯塔本以1分29秒566居次席，威廉士車隊的艾爾邦則排第3。然而，3天總和最快的單圈都是由法拉利轉投威廉士的沙恩斯，他在第2天測試交出了今次的最快圈速。

當然，這項測試賽旨在收集戰車數據，紅牛亦延續「保密」傳統，由「韋少」駕駛的RB21戰車只跑了304圈，與其他車隊平均進行約350圈相比，明顯「就住踩」。到底這位荷蘭車手新季能否保持強勢，挑戰車手總冠軍「5連霸」的創舉，且看於3月16日在墨爾本揭幕戰自有分曉。

麥斯韋斯塔本