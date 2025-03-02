鬥到加時大埔3:2反勝傑志

昨午「冠忠巴士六十週年足總盃」率先上演兩場8強大戰，頭場於旺角大球場爆發「藍綠大戰」，由傑志硬撼聯賽「一哥」大埔。最後經過120分鐘激戰，大埔憑陳肇鈞大演帽子戲法，以3比2淘汰傑志，4強戰將碰上東方或九龍城的勝方。

開賽初段，有「主場之利」的傑志先有埋門機會，7分鐘，迪美路夫左路起腳，謝家榮及時出迎剷走，祖連奴補射省中杜國榆。14分鐘，費蘭度左路接應橫傳，右腳遠射貼柱入網，為「藍鳥」先開記錄。傑志得勢不饒人，26分鐘，林樂勤右路開出罰球，迪美路夫門前以頭槌頂入，將領先優勢拉開至2球。39分鐘，陳肇鈞接應李家豪的傳中，禁區內頂入，為大埔將比數追近至1比2完半場。

陳肇鈞連入3球 易邊後，落後的大埔繼續力追，66分鐘，陳肇鈞接應伊高沙托尼開出的罰球，施頭槌攻門，被泰利飛身撲出。72分鐘，李家豪扣過林樂勤抽射，被泰利以手槌托出底線。大埔角球攻勢凌厲，83分鐘，伊高沙托尼左路開出角球，陳肇鈞接應隊友二傳，禁區內射入，為大埔扳平比數至2比2。結果雙方於90分鐘踢成平手，需進入加時階段決勝負。

加時上半場，「藍鳥」幾乎失守，103分鐘，韋法頓左腳射遠柱，可惜中柱彈出。115分鐘，陳肇鈞憑峇夏比的助攻，遠柱快腳射入，為比賽掀起高潮。最後大埔以3比2淘汰「藍鳥」，晉級4強。■■圖、文：鄧文滔、文嘉靖