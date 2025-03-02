冠忠巴士六十週年足總盃延續戰火 4路大軍拚盡闖關

費利浦薩 東方前鋒

「冠忠巴士六十週年足總盃」今午舉行另外兩場8強，頭場由東方假深水埗運動場，與周中聯賽熱血反勝傑志的九龍城正面交鋒（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）。尾場就有港會於青衣運動場硬撼冠忠南區，兩隊季內聯賽交手各贏1場，今勢必拚盡一決高下。（on.cc東網周日晚上6時30分按次收費直播）

東方士氣盛惡鬥九龍城 東方上周聯賽以5比1輕取九龍城，但主教練盧比度（Chino）指對方周中反勝「藍鳥」後，士氣高昂，呼籲球員嚴陣以待：「九龍城上場落後兩球，都可以反勝傑志，士氣肯定高昂，而且盃賽一場過好多變數，要出盡全力先贏到波。」陣容方面，有傷在身的黃梓浩和林衍廷上陣成疑，好消息是馬高斯、巴杜姆刑滿復出，可望披甲。

7日3戰陳銘剛︰難免要輪換 至於米祖域則對上場取得加盟以來首個入球，感到非常高興，盼是役繼續為球隊作貢獻：「我好少推上前面助攻，所以上場有波入特別開心，希望今場繼續有貨交，幫球隊晉級。」此外，米祖域形容九龍城擅長用波，務必加以提防：「九龍城有幾個球員好好波，又擅長利用短傳破解壓逼，絕對唔嘢少。」

至於周中對傑志以3比2上演逆轉勝的九龍城，面對一周3戰的賽程，主教練陳銘剛透露會作出輪換：「7日內踢3場真係唔容易，會睇番球員嘅恢復情況再部署，但難免要做啲輪換；上場對傑志之後，加強咗球員嘅信心，希望佢哋可以延續氣勢，對東方發揮得更好。」

守將邵昀俊相信隨着比賽經驗的累積，球隊控制比賽節奏上更得心應手，又提醒隊友注意對手死球戰術：「東方好識處理死球，班球員又好頂得，一定要睇緊啲；雖然要連續3場對強隊，但我哋體能方面已經適應咗呢種強度，希望今場再畀到驚喜大家。」

港會唔齊腳 硬撼冠忠南區 港會今季聯賽面對冠忠南區錄得1勝1負，兩戰皆為1球上落，主教練谷卓斯認為只要球員減少失誤，絕對有力爭勝：「南區有好多好球員，踢法硬淨，但我哋絕對唔係冇得打，只要大家少啲失誤，唔好畀太多機會佢哋打快攻，隨時偷到雞。」陣容方面，唐道碧和積施利要停賽，令港會未能強陣出擊。

聯賽次循環對南區攻入致勝球的薩拉沙（Jesus），則希望重溫舊夢，盼借鏡去季的深水埗，在盃賽炮製驚喜：「南區陣中有亞哥斯達、積遜同基斯等好波之人，實力唔講得笑，但我哋今季聯賽對親佢哋都踢到好激，希望我哋可以好似上季嘅深水埗有個神奇之旅。」

貝可泓盼盡快開紀錄 另一邊廂，南區領隊貝可泓指港會踢法機動，提醒球員謹慎應對：「雖然港會呢排唔係場場都攞到分，但班中前場球員好有活力，唔易應付，所以大家唔好咁多犯錯，被佢哋打到反擊就麻煩，希望今場都可以快啲打開紀錄，控住嚟踢。」值得一提，宋柱浩刑滿復出可以候命。

至於連續兩場有「士哥」的黃浩然（Andy），則認為球隊務必加強集中力，避免早段落後。談到今場對手，Andy點名要提防史加利及里奧：「我開季踢緊東方嗰陣，史加利都有嚟跟操，見佢技術唔錯，好放膽用波；而里奧喺前面停到波，令港會進攻套路有多啲變化。」

何瀧浩 九龍城中場 史加利 港會翼鋒 趙聡悟 冠忠南區中場