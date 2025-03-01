咸美頓揸法拉利：好享受

新一季世界一級方程式（F1）開鑼在即，車手聚集巴林進行最後測試，7屆總冠軍咸美頓在周四的測試當中，僅不及被他取代法拉利席位的沙恩斯，「黑帝」同時表示享受駕駛法拉利的樂趣。各隊周五完成最後一場試車後，正式迎接本月16日澳洲揭幕戰。