3月1日(六)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月01日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
咸美頓揸法拉利：好享受
新一季世界一級方程式（F1）開鑼在即，車手聚集巴林進行最後測試，7屆總冠軍咸美頓在周四的測試當中，僅不及被他取代法拉利席位的沙恩斯，「黑帝」同時表示享受駕駛法拉利的樂趣。各隊周五完成最後一場試車後，正式迎接本月16日澳洲揭幕戰。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250301-0301_00286_019/咸美頓揸法拉利：好享受
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc