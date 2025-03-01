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仙拿無緣競逐勞倫斯選舉
世界網壇1哥意大利仙拿，因禁藥事件被WADA判罰停賽3個月，同時遭今屆勞倫斯世界體育大獎選舉拒諸門外，主辦單位勞倫斯世界體育學院發出聲明，指仙拿因被判罰禁賽，決定取消其提名資格，今屆勞倫斯各項提名名單，將於3月3日公布。
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