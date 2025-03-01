張家朗獲母校贈337萬獎金

香港「劍神」張家朗及乒乓球黃鎮廷在內的4位林大輝中學舊生，在去年巴黎奧運等國際賽事獲得佳績，校方昨日舉辦「林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮，合共頒發逾380萬獎金以作鼓勵。去年衞冕奧運花劍金牌的張家朗獲337.5萬獎金。

飛赴埃及出戰世界盃 張家朗聯同黃鎮廷、李凱敏及唐志明出席活動，4人合共獲頒發逾380萬獎金，其中張家朗向母校送贈東京奧運的比賽戰衣、面罩和手套（圖），特此鼓勵師弟妹勿忘初衷。張家朗今季出戰4站賽事，其中去年12月的日本高崎世界盃收穫1銅，世界排名被美國25歲劍手Nick Itkin壓過變成「世二」，他將出戰3月6至9日舉行的埃及開羅世界盃，周末出發到當地備戰，「家朗」表示有信心爭牌而回。

談及獎金用途，「家朗」表示會儲起：「現階段作為運動員，如何運用這筆錢仍未有很實際的方向，我（每年）有一半時間不在港，體院也有宿舍提供，所以置業方面亦未到很急。」■■圖、文：李章杰