李毅凱舉腳過高踢中人 裁判導師：非有心唔使罰紅

足總裁判部周四晚於何文田足總總部，就去年12至2月的賽事舉行VAR研討會。負責主持會議的亞洲足協精英裁判員導師、考核員黃志騰，會上承認出現一個錯判，同時為理文李毅凱早前於聯賽踢中東方費利浦薩的頭部，卻未被紅牌逐離場作出解釋。

今次研討會由黃志騰及男子國際助理裁判蘇啟文主理，惟9間港超球會均未派代表出席。會上足總就去年12月至2月的比賽中，挑選部分VAR介入判決的例子，向記者解釋。當中2月16日東方對理文的聯賽，李毅凱初段舉腳過高下，不慎踢中費利浦薩頭部，惟前者僅領黃牌。黃志騰解釋認為「阿凱」絕非蓄意：「個波嚟得好快同突然，黃衫球員（李毅凱）隻腳當時係有機會掂到個波，唔係存心踢人，只係唔好彩藍衫球員（費利浦薩）個頭就到。慢鏡睇到接觸位置唔係鞋釘，係腳內檔，黃衫球員已經即時放軟隻腳，但始終有一定危險性，所以就畀黃牌。」

承認「足總盃」首圈有誤判 會上蘇啟文承認在2月2日「冠忠巴士六十週年足總盃」，標準流浪對北區的首圈賽事中存在一個誤判。23分鐘標準流浪後衞李呈禁區內踢跌北區翼鋒古杜拉，惟球證及VAR均「走漏眼」，該仗雙方鬥到加時，最終流浪險勝2比1晉級，黃志騰隨後補充：「成個過程好快，在場球證冇判12碼，VAR睇完都冇表示，因為以為球員（李呈）夾到個波。但其實係踢唔中，理應係12碼。」■■李浚湣報道

黃志騰