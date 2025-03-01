重返WST吳安儀回味感觸落淚

3屆女子世界冠軍、近日重獲世界職業桌球巡迴賽（WST）參賽資格的香港「四眼Cue后」吳安儀，昨日在啟德體藝館受訪。她表示兩年前錯失職業賽資格後曾陷入低潮，慶幸憑努力重返WST舞台。

「安儀」日前獲未來兩季WST參賽資格，她對此相當興奮，盼今次展現更穩定的得分能力：「上次參加WST曾與多名職業球手練習，他們的意見使我獲益良多，很想重返這個舞台繼續學習。」

獲「火箭」啟發愛上行山 回想過去兩年爭取重返WST，「安儀」不禁感觸落淚：「2023年有幾場關鍵賽事，成績不算理想，結果錯失資格。將自己條路交畀人的感覺很難受，所以我要打得更好，終於靠努力重返WST。」談到奧蘇里雲及卓林普先後成為香港居民，「安儀」認為有助推動香港桌球發展，並笑指受「火箭」啟發愛上行山：「Ronnie好喜歡行山，我都受他影響，有次從山頂望下去，覺得很舒服。」

「安儀」下周在啟德體藝館舉行的世界格蘭披治大獎賽，與世界1姐勒查露合演表演賽，她笑言會帶對方認識本地美食。兩場表演賽將各派發2,000張門票，讓基層人士及弱勢社群入場，公眾亦可參加抽獎獲得門票，詳情請瀏覽賽事FB及IG專頁。■■圖、文：鄧文滔