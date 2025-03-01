理文遇標準流浪硬碰硬

施卡達利 理文中場

理文上仗3比0輕取港會，今季聯賽首度零失球，理文主教練賀蘭特對此滿意：「好開心『Clean Sheet』，對手喺後場嘅搓傳做得唔錯，不過我哋表現更穩定，希望保持到呢份防守意識。」艾華頓因累積5面黃牌是役停賽，賀蘭特強調板櫈深度足夠，並不擔心鋒力：「我哋前場仲有唔少實力球員，今場係畀佢哋表現嘅好時機。」

黃威：小心對手反擊 中場黃威指流浪季中獲伊巴謙回巢後，前場實力大為提升，提醒隊友要提防對手反擊：「流浪多咗伊巴謙同幾個新兵後，威脅性肯定強咗，唔可以咁輕易畀佢哋製造反擊機會。」守將杜度有傷在身今日上陣成疑。

上仗以3比1擊敗北區取得今季聯賽第3勝，標準流浪助教盧均宜期望球隊繼續發揮速度優勢：「我哋要多加利用『樂仔』（劉智樂）同雷仙奴嘅速度，作為主要進攻模式。依家士氣唔錯，見到每場都不停進步緊，希望將個勢帶到去盃賽。」

姚浩明為晉級搏到盡 今季第4度與「黃黑軍團」交手，後衞姚浩明形容每次碰頭都火花四濺，並有信心能夠晉級：「我哋對親理文都踢得好好，之前3次都只係相差1球，今場佢哋『唔齊腳』，加上要衞冕心理壓力更大，我哋一定會喺90分鐘搏盡。」中場巴拉克累積5面黃牌要停賽。

姚浩明 標準流浪守將